- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Isparta'da 2 kablo hırsızı, cezaevine gönderildi
Isparta'da 2 kablo hırsızı, cezaevine gönderildi
Boğazova Birliği’ne ait enerji nakil kablolarını çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 14.09.2022 - 16:35
- Güncelleme : 14.09.2022 - 16:39
Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak köyü Boğazova Sulama Birliği’ne ait enerji nakil kablolarının çalındığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti.
Saklandıkları adreste yakalandılar
Kısa sürede ulaşılan şüpheli A.Y. ve M.T., koordineli takip ve çalışmalarla olaydan 2 gün sonra saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.
E tipi cezaevine gönderildiler
Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.