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    Isparta'da 2 kablo hırsızı, cezaevine gönderildi

    Boğazova Birliği’ne ait enerji nakil kablolarını çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 14.09.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 16:39
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    Isparta'da 2 kablo hırsızı, cezaevine gönderildi

    Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak köyü Boğazova Sulama Birliği’ne ait enerji nakil kablolarının çalındığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti.

    Saklandıkları adreste yakalandılar

    Kısa sürede ulaşılan şüpheli A.Y. ve M.T., koordineli takip ve çalışmalarla olaydan 2 gün sonra saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

    E tipi cezaevine gönderildiler

    Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


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