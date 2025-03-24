Isparta’da 2 katlı evde yangın paniği

İHA

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde akşam saatlerinde yaşanan olayda, 2 katlı müstakil bir evden alevler yükseldi.

Olayda, Mehmet Metin’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE İTFAİYE VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.