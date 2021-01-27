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Isparta’da 4 çocuğun cami içerisinde tehlikeli oyunu

Isparta’da 4 çocuğun cami içerisinde tehlikeli oyunu

Camiye giren 13-14 yaş arası 4 çocuk, içeride yangın tüpü sıkarak oyun oynadı. Avizelere ve elektronik eşyalara da zarar veren çocuklar daha sonra camiden ayrıldı. O anlar kameraya anbean yansıdı.