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- Isparta’da 4 çocuğun cami içerisinde tehlikeli oyunu
Isparta’da 4 çocuğun cami içerisinde tehlikeli oyunu
- AA
- 27.01.2021 - 08:06
- Güncelleme : 27.01.2021 - 09:29
Isparta’nın Fatih Mahallesi’ndeki Hacı Bekir Çırak Camisi’ne giren 4 çocuk, avizelere, elektronik eşyalara zarar verdi.
Yangın tüpünü de caminin içine sıkan çocuklar, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
POLİS GELDİ, İNCELEDİ
Olayın ardından camiye gelen görevliler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Görevlilerin ihbarı üzerine camiye gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Isparta Müftülüğü yetkilileri, 4 çocuğun camiye verdiği toplam zararın yaklaşık 7 bin lira olduğunu belirledi.
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ZARARI AİLELER KARŞILAYACAK
Güvenlik kamera görüntülerinin polise teslim edildiği ancak yaşları 13-14 arası olan 4 çocuktan ilk etapta şikayetçi olunmayacağı, ailelerinin tespit edilip zararın karşılanması için görüşüleceği öğrenildi.
Isparta Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi camide temizlik çalışması yaptı.