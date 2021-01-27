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    Isparta’da 4 çocuğun cami içerisinde tehlikeli oyunu

    Camiye giren 13-14 yaş arası 4 çocuk, içeride yangın tüpü sıkarak oyun oynadı. Avizelere ve elektronik eşyalara da zarar veren çocuklar daha sonra camiden ayrıldı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
    • AA
    • 27.01.2021 - 08:06
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 09:29
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    Isparta’da 4 çocuğun cami içerisinde tehlikeli oyunu

    Isparta’nın Fatih Mahallesi’ndeki Hacı Bekir Çırak Camisi’ne giren 4 çocuk, avizelere, elektronik eşyalara zarar verdi.

    Yangın tüpünü de caminin içine sıkan çocuklar, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

    POLİS GELDİ, İNCELEDİ

    Olayın ardından camiye gelen görevliler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Görevlilerin ihbarı üzerine camiye gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Isparta Müftülüğü yetkilileri, 4 çocuğun camiye verdiği toplam zararın yaklaşık 7 bin lira olduğunu belirledi.

    Isparta'da camiye giren çocuklar ortalığı birbirine kattı İZLE

    ZARARI AİLELER KARŞILAYACAK

    Güvenlik kamera görüntülerinin polise teslim edildiği ancak yaşları 13-14 arası olan 4 çocuktan ilk etapta şikayetçi olunmayacağı, ailelerinin tespit edilip zararın karşılanması için görüşüleceği öğrenildi.

    Isparta Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi camide temizlik çalışması yaptı.

    Isparta’da 4 çocuğun cami içerisinde tehlikeli oyunu #1

    Isparta’da 4 çocuğun cami içerisinde tehlikeli oyunu #2

    Isparta’da 4 çocuğun cami içerisinde tehlikeli oyunu #3

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