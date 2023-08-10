Isparta'da 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı teslim oldu Isparta'da çıkan tartışmada 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı silahıyla birlikte jandarmaya teslim olurken yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Isparta'da korkunç bir olay yaşandı.

Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü arazi yolunda H.T. ile O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sonucunda H.T., O.K., İ.K., A.K. ve B.D.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olayın ardından H.T., Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

Bölgede jandarma geniş güvenlik önlemi aldı.

Valilikten açıklama

Konuyla ilgili Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10.08.2023 günü saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü arazi yolunda ateşli silahla işlenen elim cinayet olayında O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat eden H.T. isimli şahıs cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek silahıyla birlikte teslim olmuştur. Söz konusu cinayet olayı ile ilgili olarak Şarkikaraağaç Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.