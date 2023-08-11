Isparta'da 4 kişiyi öldüren zanlı, dünür çıktı Tartıştığı 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren 70 yaşındaki zanlının, dünürünün 3 çocuğu ile eniştelerini vurduğu ortaya çıktı. Jandarma zanlı ile birlikte 2 kardeşi ile oğlunu da gözaltına aldı.

DHA Kan donduran cinayetler, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyünde işlendi... 70 yaşındaki Hayrettin Tekeli, dün saat 17.30 sıralarında Osman Karakoç (36), İmran Karakoç (39), Adnan Karakoç (27) ve Bedrettin Deniz (46) ile karşılaştı. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 4'ünü de öldürdü Tartışma sırasında Tekeli, yanında getirdiği pompalı tüfekle gruba ateş açtı. 4 kişi hayatını kaybetti, Hayrettin Tekeli ise jandarmaya teslim oldu. Tekeli'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dünürünün çocuklarıydı Hayrettin Tekeli'nin dünürünün çocukları ile eniştelerini öldürdüğü belirlendi. Tekeli'nin yanı sıra 2 kardeşi ile oğlu da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 4 şüpheli gözaltında Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Jandarma, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.