Isparta’da 6 aylık hamile olan Raziye’yi öldüren zanlı tutuklandı

6 aylık hamile olan kadın, birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından yüzünden ve göğsünden vuruldu. Talihsiz kadın kurtarılamadı, cani eş ise sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta il merkezine bağlı Yazısöğüt köyü yakınında eşiyle boşanma aşaması devam eden 6 aylık hamile Raziye Karabuğa (24), yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı Şehmuz Gezer (18) ile otomobilde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gezer, pompalı tüfekle ateş ederek Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden yaraladı.

Şehmuz Gezer daha sonra Raziye Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis girişinde yere bırakarak uzaklaştı.

BEBEĞİ İLE BİRLİKTE KURTARILAMADI

Raziye Karabuğa'yı yerde görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekibinin acil serviste müdahale ettiği Karabuğa ile bebeği kurtarılamadı.

Olay sonrası katil zanlısı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Karabuğa'nın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü.

RAZİYE'NİN ANNESİ: 2 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Raziye Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, morg önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Aydın, “Önceki gece saat 03.00 sıralarında bir yakınımız 'Kızını vurmuşlar' diye haber verdi. Dini nikahla birlikte yaşıyordu. Hamileydi. Pompalı tüfekle 2 el ateş edilmiş. Daha önce de kavgaları oluyordu. 8 aydır bana kızımı göstermiyordu. Arıyordum, kızımın yanındakiler de 'Görüşmek istemiyor' diyordu.” dedi.

ISPARTA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Isparta Barosu Kadın Hakları Komisyonu, cinayetle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Isparta'da aile içi şiddet mağduru olan 24 yaşındaki ve 6 aylık hamile Raziye Karabuğa silahla ateş edilerek öldürülmesinin derin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Şiddet mağduru Raziye Karabuğa'yı katleden zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

TUTUKLANDI

Dini nikahla birlikte yaşadığı Karabuğa'yı pompalı tüfekle öldüren Şehmuz Gezer, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şehmuz Gezer, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.