Isparta’da ağabeyini vurup kaçan kardeş yakalandı

İHA

Isparta'da S.T. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle ağabeyi Y.S.T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.T., yanında bulundurduğu silahla ağabeyine ateş edip, olay yerinden hızla uzaklaştı.

YARALI AĞABEY HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Y.S.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN KARDEŞ YAKALANDI

Kaçmaya çalışan kardeş kısa sürede yakalandı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin S.T. olduğunu tespit etti.

YARALI ADAMIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan ağabey Y.S.T’nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.