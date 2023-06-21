Isparta'da alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı Çevredeki vatandaşları rahatsız ettiği gerekçesiyle ekiplerin müdahale ettiği alkollü şahıs, polis ekiplerine de küfrederek dans etti.

İHA Isparta'da öğlen saatlerinde alkollü olduğu belirlenen kimliği belirsiz şahıs, çevredekileri rahatsız etti. Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, alkollü şahsı polis merkezine götürmek istedi. Araca binmemek için dans etti Polis aracına binmek istemeyen şahıs, önce dans etti. Polis aracına kadar götürülen şahıs, elindeki sigarayı bitirene kadar araca binmedi. Öte yandan, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülen alkollü şahıs, polis ekiplerine küfürler savurdu.