İHA

Onca uyarı, denetim, önleme rağmen alkolü alan sürücü, bir eve ateş düşürdü...

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü kasabasında 06 DRH 719 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Y.N. (32), yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y.’ye (69) çarptı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Isparta’da alkollü sürücü, yaşlı kadına çarptı

Ağır yaralandı

Hayati tehlikesi bulunan E.Y., buradan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün 1.03 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Ekipler, güvenlik kamerasına da yansıyan ile ilgili inceleme başlattı.