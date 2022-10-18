Turşu hazırlama etkinliğinde sürahinin sapının kopması ile kaynar su, 6 yaşındaki Mehmet Ali Sarpdağ’ın üzerine döküldü. Çocuğun vücudunda, 2. derece yanık oluştu.

Isparta'da Kamile Gürkan İlkokulu anasınıfında dün, öğrencilere günlük yaşam becerileri kazandırmak için düzenlenen turşu hazırlama etkinliğinde, iddiaya göre öğretmenin elindeki sıcak su dolu sürahinin sapı kopunca, 6 yaşındaki Mehmet Ali Sarpdağ'ın üzerine döküldü.

Okula sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sarpdağ, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Sarpdağ, Çocuk Cerrahi Bölümü'nde tedaviye alındı.

“Sürahinin sapı kopmuş, çocuğun üzerine devrilmiş”

DHA’nın haberine göre; baba Bayram Sarpdağ, dün saat 14.30 sıralarında eşinin kendisini arayıp, çocuk yanmış diyerek haber vermesi üzerine hastaneye geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hastaneye geldim, fenalaştım. Okulda turşu yapacaklarmış. Sıcak su bulunan sürahinin sapı kopmuş, çocuğun üzerine devrilmiş. Çocuk da o an masadaymış. Okula gidemedik, öğrenemedik.”

Sarpdağ, eğitmenlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

“10 gün kadar tedavimiz devam edecek”

Mehmet Ali Sardağ'ın tedavisini sürdüren Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Doktoru Yeliz Kart ise hastanın geldiğinde genel durumunun iyi olduğunu, ilk müdahalesinin acil serviste yapıldığını söyledi.

Hastanın gövdesinde ve bacaklarının üst kısmında ve bir kolunda ikinci derece yanık olduğunu belirten Kart, “Hastamıza şu an sıvı tedavisi uyguluyor ve ağrı kesiciler veriyoruz. Geri kalan pansumanlarını ameliyathanede yapacağız. 10 gün kadar tedavimiz devam edecek.” diye konuştu.

Isparta'da anaokulunda çocuğun üzerine kaynar su döküldü VİDEO

