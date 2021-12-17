Dalaman'dan Elazığ'a giden polis memuru kontrolündeki araç, kontrolden çıkarak takla attı. Polis memuru, görüntülü görüştüğü annesini 'Kurban olayım sana, bir şey olmadı' diyerek sakinleştirdi.

Isparta-Konya yolu üzerinde yaşanan olayda, Dalaman'dan Elazığ'a seyir halinde olan polis memuru Aziz Özdemir'in idaresindeki 25 ABU 639 plakalı araç kontrolden çıktı.

ARAÇ TAKLA ATTI

Yağışın neden olduğu kaygan yolda kontrolünü kaybeden polis memurunun aracı takla attı.

Yaşanan kazanın ardından Özdemir ve araçta bulunan 1'i bebek 3 kişi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kişileri tedbir amacıyla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Isparta'da aracıyla takla atan polis, annesini sakinleştirmeye çalıştı ViDEO

"OLACAĞI VARMIŞ"

Bu sırada polis memuru Aziz Özdemir, kaza öğrenince telaşlanan annesini görüntülü arayıp, "Anne, kimsede hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Olacağı varmış, yapacak bir şey yok. Kurban olayım sana, bir şey olmadı." diyerek sakinleştirmeye çalıştı.





