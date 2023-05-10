Isparta'da araçla kendi işletmesine daldı Isparta’da fren ve gazın yerini karıştıran sürücü, park etmek isterken iş yerine daldı, kazada 2 kişi yaralandı.

İHA Isparta'nın merkez Eğirdir Seydim Mahallesi yolu üzerinde bulunan kebap salonunun sahiplerinden A.D., işletmeye ait aracı park ederken fren yerine gaza basınca dükkana daldı. 2 kişi yaralandı Meydana gelen kazada, yemek salonu önünde masada oturan İbrahim D. ve Metin D. yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ise polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.