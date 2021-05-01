Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
473.002
1.62%
EXEN Coin
28.20
3.25%

    Isparta'da araçla su almaya gitmek pahalıya patladı

    tam kapanma denetimleri sırasında polisin durdurduğu araçtaki izin belgesiz 2 kişi, su almaya çıktıklarını söyledi ancak ceza yemekten kurtulamadı.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 08:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta'da araçla su almaya gitmek pahalıya patladı

    Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tam kapanma tedbirleri kapsamında kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştiriyor.

    Denetimler kapsamında araçlar ve yayalar durdurularak, tek tek mazeretleri soruluyor. Geçerli izin belgesi olmayanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

    "SU ALMAYA ÇIKTIK"

    Polisin otogar kavşağında gece saatlerinde yaptığı denetimlerde durdurulan bir araçtaki Ali S. ve yanındaki Songül S.’ye sokağa neden çıktıkları soruldu.

    Ali S., “Normalde izin belgem var, vergi levham var ama su ihtiyacı için su almaya çıktık. Eve geri dönüyorduk” dedi.

    Polis, izin belgesiz sokağa çıktıkları için Ali S. ve Songül S.’ye toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

    Isparta da araçla su almaya gitmek pahalıya patladı #1

    Isparta da araçla su almaya gitmek pahalıya patladı #2

    Isparta da araçla su almaya gitmek pahalıya patladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir