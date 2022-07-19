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    Isparta'da av sırasında arkadaşını domuz sanıp tüfekle vurdu

    Av için geldikleri Köyönü mevkisinde ağaçların arasına giren arkadaşı Enes Kabasakal'ı domuz zannedip tüfekle öldüren T.L., gözaltına alındı.
    • 19.07.2022 - 11:24
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    Isparta'da av sırasında arkadaşını domuz sanıp tüfekle vurdu

    Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Aşağı Tırtar köyünde 16 yaşındaki T.L. ile aynı yaştaki arkadaşı Enes Kabasakal, akşam yemeğinin ardından evden tüfek alıp motosikletle domuz avlamaya gitti.

    Yalvaç-Aşağı Tırtar kara yolu yakınındaki Köyönü mevkisine geldiklerinde Enes Kabasakal, motosikletten inerek ağaçların arasına girdi.

    Domuz sanı tüfekle ateş etti

    Bu sırada T.L., ağaçların arasından gelen sesi domuz sanarak otomatik av tüfeğiyle yaklaşık 30 metreden ateş etti.

    Esen hayatını kaybetti

    Tüfekten çıkan kurşunun sağ göğüs bölgesine isabet ettiği Enes Kabasakal, yere yığıldı. Arkadaşını vurduğunu fark eden T.L., hemen yardım istedi.

    Olay yerine; sağlık ekipleri, jandarma ve köyde yaşayanlar geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Enes Kabasakal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    T.L. gözaltına alındı

    Kabasakal'ın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi’nin morguna götürülürken T.L. ise gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Isparta da av sırasında arkadaşını domuz sanıp tüfekle vurdu #1

    Isparta da av sırasında arkadaşını domuz sanıp tüfekle vurdu #2


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