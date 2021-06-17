Euro
10.3156
-0.25%
Dolar
8.6315
0.18%
Altın
499.21
-0.56%
Borsa
1.426
-0.4%
Bitcoin
338.351
1.30%
EXEN Coin
32.95
7.18%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Isparta’da avukat, eski kayınbiraderi tarafından öldürüldü

    Isparta Barosu'na kayıtlı avukat, eski kayınbiraderi tarafından öldürüldü. Gözaltına alınan zanlının, silahlı saldırı sırasında üzerinde olan kıyafetleri yakmaya çalıştığı öğrenildi.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta’da avukat, eski kayınbiraderi tarafından öldürüldü

    Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar beldesinde ailesinin yanına gül toplamak için geldiği belirtilen Ali Kaya'ya (35), evden çıktığında, yanına yaklaşılan araçtan tüfekle 3 el ateş açıldı.

    Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle Kaya, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise araçla kaçtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan aile, Ali Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

    PLAKASINI ALDI

    Bu sırada Kaya'nın kardeşi, olay yerinden kaçılan aracın plakasını aldı.

    Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ali Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Isparta’da avukat, eski kayınbiraderi tarafından öldürüldü #1

    KIYAFETLERİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

    Saldırgan ve kullandığı aracın belirlenmesi için harekete geçen jandarma ekipleri, aracı kısa sürede buldu.

    Saldırganın ise Ali Kaya'nın eski kayınbiraderi H.K. olduğu tespit edildi.

    Jandarma, H.K.'nin olay sırasında üzerinde olan kıyafetleri yakmaya çalıştığını belirledi. H.K.'nin yanında, saldırıda kullandığı tespit edilen tüfek de ele geçirildi.

    Gözaltına alınan H.K., işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

    Isparta’da avukat, eski kayınbiraderi tarafından öldürüldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir