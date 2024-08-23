Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı Isparta'da adeta bir kahramanlık hikayesi yaşandı. Taksicilik yapan Murat Petek, hırsızlık şüphelisini taksiyle kovalayarak adalete teslim etti.

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AA & Ensonhaber

Isparta'da taksicilik yapan Murat Petek, trafikte seyir halindeyken bir şüphelinin bekçilerden kaçtığını fark edince aracını durdurdu.

Petek, koşarak yakaladığı şüpheliyi bekçilere teslim etti.

"BİRİNİN CANINI YAKMIŞTIR DEYİP TEPKİSİZ KALAMADIM"

Murat Petek, gazetecilere, kovalamacada bir kişinin bekçilerden kaçtığını gördüğünü ve ara sokağa giren şüphelinin peşinden taksiyle gittiğini söyledi.

Kaçan kişi başka bir sokağa girince aracı durdurarak arkasından koştuğunu anlatan Petek, "Belki kendimi riske attım ama bu durumdan pişman değilim. Hırsızlık yapmış olabilir, birinin canını yakmış, cinayet işlemiş olabilir. Onun için tepkisiz kalamadım." dedi.

Öte yandan, olay anı aracın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bekçiler ile şüpheli arasındaki kovalamaca, taksi şoförünün aracından inerek yakaladığı şüpheliyi bekçilerin götürmesi yer alıyor.