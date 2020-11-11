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    Isparta'da bıçaklı kavga kamerada

    Para meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • AA
    • 11.11.2020 - 09:21
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 09:49
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    Isparta'da bıçaklı kavga kamerada

    Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi'ne bağlı Mimar Sinan Caddesi'nde, Osman K. ile Ahmet Sacit K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

    BOYNUNDAN YARALANDI

    Kavga sırasında ise Ahmet Sacit K., Osman K.'yi boynundan bıçakladı. Osman K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Ahmet Sacit K. de polis ekiplerince yakalandı. Osman K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Öte yandan kavga anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Isparta'da bıçaklı kavga kamerada ViDEO

    Isparta da bıçaklı kavga kamerada #1

    Isparta da bıçaklı kavga kamerada #2

    Isparta da bıçaklı kavga kamerada #3

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