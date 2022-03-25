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- Isparta'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Isparta'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kullanılmayan evde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
- AA
- 25.03.2022 - 03:38
Isparta'nın Çiçekpınar beldesinde kullanılmayan evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Şarkikaraağaç ve Çiçekpınar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü.