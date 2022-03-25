Petrol
118.22
0.22%
Euro
16.36
0.22%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
935.66
0.32%
Borsa
2176
-0.32%
Bitcoin
654.418
3.40%
BTXN Coin
41.01
-1.18%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Açık 6 C

    Isparta'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

    Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kullanılmayan evde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
    • AA
    • 25.03.2022 - 03:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

    Isparta'nın Çiçekpınar beldesinde kullanılmayan evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın, Şarkikaraağaç ve Çiçekpınar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

    Isparta da bir evde çıkan yangın söndürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor
    Dünya

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor

    'NATO ülkeleri, Ukrayna'da olanları anlamıyor'
    Dünya

    'NATO ülkeleri, Ukrayna'da olanları anlamıyor'

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!

    Görüş Bildir