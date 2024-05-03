İHA
Isparta merkez Sanayi Mahallesi'nde kerestecilerin bulunduğu alanda bir grup, B.Ö. isimli gence yumrukla saldırdı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde şahısların sırasıyla gence yumruk ve tokat attıkları, B.Ö.'nün ise kaçarak kurtulduğu anlar yer aldı.
4 kişi yakalandı
B.Ö.'nün olay sonrası polis merkezine giderek şikayette bulunması üzerine ekipler harekete geçti.
Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen T.A., H.A.S., S.U. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı.
Adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış