Isparta'da boğazına simit takılan engelli çocuğun durumu ağır

Yediği simidin boğazına takıldığı Mehmet Murat Bitiktaş'ın yoğun bakımda makinelere bağlı tedavisi sürerken, doktorları durumunun kritik olduğunu aktardı.

Isparta Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda dehşet dolu anlar yaşandı.

Okulda öğrenim gören zihinsel engelli 21 yaşındaki Mehmet Murat Bitiktaş'ın, yediği simit boğazında kaldı.

Nefes almakta güçlük çeken öğrenciye, 3 öğretmeni sırasıyla Heimlich manevrası uyguladı ancak sonuç alınamadı.

Yoğun bakımda tedavi görüyor

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bitiktaş'ın, tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

"Solunumu yoktu, belirli bir süre oksijensiz kalmıştı"

Hastanın genel durumu hakkında açıklamalarda bulunan ve durumunun kritik olduğunu belirten Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Dirik, "Geçtiğimiz pazartesi günü hastamız 112 Acil Servis ile hastanemiz acil servisine getirildi. Geldiğinde entübe haldeydi; solunumu yoktu, belirli bir süre oksijensiz kalmıştı. Derhal müdahalesi yapılıp yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakımda her türlü tahlil yapılmakta ancak solunum cihazına bağlı, kritik durumu devam etmekte." dedi.

"Makineye bağlı bir şekilde tedavisi devam ediyor"

Dirik, solunum cihazına yabancı cisim kaçması nedeniyle oksijensiz kalan Bitiktaş’ın ne kadar süre oksijensiz kaldığını bilemediklerini dile getirerek, "Okulda ilk müdahalesi yapılmış; daha sonra ambulansla gelen ekipler de solunum yolunu entübasyon yöntemiyle açmışlar ancak belirli bir süre oksijensiz kalmış. Bu oksijensizlik süresinin ne kadar olduğu bilinemiyor, bunun sebep olacağı hasar da şu an için öngörülemiyor. Kritik durumu atlattıktan sonra ne gibi durumla karşılaşacağız belli olacak. Hastamız şu an yoğun bakımda, makineye bağlı bir şekilde tedavisi devam ediyor. Bu nedenle kritik durumu devam ediyor." şeklinde konuştu.