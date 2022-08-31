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- Isparta'da bomba sanılan çantadan bebek bezi çıktı
Isparta'da bomba sanılan çantadan bebek bezi çıktı
Mimar Sinan Caddesi üzerine bırakılan çantadan şüphelenen vatandaş, ekiplere ihbarda bulundu. Caddeyi trafiğe kapatarak çalışma başlatan ekipler, çantanın içinde bebek bezi buldu.
- 31.08.2022 - 09:39
- Güncelleme : 31.08.2022 - 10:16
Isparta'nın Mimar Sinan Caddesi'nde tedirgin anlar yaşandı.
Saat 23.30 sularında yaşanan olaya göre, cadde üzerinde şüpheli bir çanta fark edildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay bölgesine ekipler yönlendirildi.
Caddede trafik durduruldu
Adreste çalışma başlatan polis ekipleri, tedbir amaçlı caddeye giriş ve çıkışları da durdurdu.
Bebek bezi çıktı
Bomba imha ekiplerinin çalışması sonucu çanta içerisinde bebek bezi ve bebek eşyaları olduğu belirlendi.
Çanta sahibi, kısa süre sonra olay yerine gelerek çantayı unuttuğunu belirterek teslim aldı.