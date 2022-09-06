Çay ocağından çalınan 50 bin TL değerindeki malzemelerin çoğu, polisin operasyonu ile ele geçirildi. Şüphelilerden birinin çay ocağı çalışanı olduğu ancak henüz bulunamadığı öğrenildi.

Isparta’nın Pirimehmet Mahallesi'ndeki iş hanında çay ocağı işleten Halis Karabulut (51), 29 Ağustos'ta iş yerinin soyulduğunu görüp, polise haber verdi.

İhbarla gelen polis, Karabulut'un ifadesine başvurdu ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

50 bin liralık malzeme çalındı

İncelemede, 1 gün önce saat 21.30 sıralarında çay ocağına gelen 1'i kadın 3 kişinin içerideki malzemeleri kamyonete yükleyip, götürdüğü belirlendi.

Çalınan malzemelerin değerinin 50 bin TL olduğu bildirildi.

Isparta'da çay ocağından hırsızlığın şüphelisi çalışan çıktı VİDEO



Hırsız, çalışanı çıktı

Halis Karabulut, şüphelilerden birinin yanında çalışan C.Ö.K. olduğunu tespit etti.

Bir şüphelinin de nakliye işi uğraştığını değerlendiren polis, malzemelerin taşındığı evi belirledi.

Çoğu bulundu

Ekipler, 4 Eylül'de eve operasyon düzenledi, çalınan malzemelerin çoğu bulundu.

Evdeki 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheli C.Ö.K. aranıyor.

Polislere teşekkür etti

Televizyon ve telsizler hariç çalınan eşyalarını dün teslim alan Halis Karabulut, “Isparta emniyeti çok seri bir şekilde çalıştı. Malzemelerimizi buldu ve getirdi. Çok teşekkür ediyorum, burada büyük bir emek var. Hepsinden Allah razı olsun. Allah hiçbir devleti ve halkı devletsiz, otoritesiz, polissiz, askersiz bırakmasın. Ortalık kötü niyetli insanların eline geçerse; bu ülkede yaşanmaz. Ülkeyi ayakta tutan polistir, devlettir, askerdir. Hepsine çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık.” dedi.

“Affetmeyeceğim”

Şüpheli C.Ö.K.'nin annesiyle karakolda görüştüğünü anlatan Karabulut, “O hırsız şahsın annesi 'Benim çocuğumu affet' diye bir şeyler söyledi, affetmeyeceğim. Bu bir soygun veya hırsızlık değil; bu resmen yağmadır.” diye konuştu.

DHA’nın haberine göre Karabulut, şüphelilerin gereken cezayı çekmelerini istedi.

Olay ile başlatılan soruşturma sürüyor.