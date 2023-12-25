Isparta'da dehşet olay! 13 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçakladı...

İHA
Isparta'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda,S.A. (13) ile M.İ. (13) arasında tartışma çıktı.
Arkadaşını bıçakladı
Çocuklar arasındaki tartışma giderek alevlenirken M.İ, S.A’yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuk, gözaltına alındı
M.İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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