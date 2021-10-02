Isparta'da dolandırılan yaşlı adam eşiyle küstü

Yaşadıkları bölgeye kendilerine miras kaldığı gerekçesiyle gelen şahıslar tarafından dolandırılan Mehmet Duvar, 3 yıldır kapının önünde oturarak dolandırıcıların insafa gelmesini bekliyor.

Isparta Aksu'da 71 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Duvar, 3 yıl önce evinin önüne gelen tanımadığı iki kişi tarafından dolandırıldı.

Kendilerini tanrı misafiri olarak tanıtmalarının ardından defineci olduklarını söyleyen kimliği belirsiz kişiler, Duvar'a servete ortak edileceğini söyledi.

Birkaç gün sonra ağzı kapalı bir kutu getiren ve için 45 milyon liralık tarihi eser olduğunu söyleyen şüpheliler, Duvar'dan bu kutuyu saklamasını istedi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Bir süre aralarındaki sohbetin samimiyetine inanan yaşlı adam, dolandırıcılara inanarak kendisine verilen kutuyu sakladı.

Olayın ardından şehir dışına giden şahıslar, Duvar'dan 89 bin 925 lira istedi.

Parayı gönderen talihsiz adam en sonunda dolandırıldığını anlayarak elindeki kutuyla polise başvurdu.

BEKLEDİĞİ GİBİ SONUÇLANMADI

Dekontrlarda adı yazan H. ve A.Y. ile bunların suç ortağı olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu.

Adli süreç önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararı vermesi ile çaresiz kalan Mehmet Duvar, Adalet Bakanlığı'na kadar başvursa da sonuç elde edemedi.

EVLERİ AYIRDILAR

Yaşadığı talihsiz olayın peşini bırakmayan yaşlı adamın eşi Dudu Duvar ile arası da bozuldu.

İki katlı bir evde oturan çift evlerini ayırdı. Dudu Duvar birinci kata yerleşirken, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı.

Dolandırıcılık olayından bu yana hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını küs ve birbirlerinden ayrı bir şekilde geçirmeye devam ediyor.

"BEN ISRARLA ARAYINCA ENGELLEDİLER"

Yaşanan talihsiz olayı anlatan Mehmet Duvar, "'Biz yemeğini yemeye geldik' dediler. İçeri buyur ettim ve iş sonra başka şeye döndü. Evimin 2 kilometre ilerisinde bir define keşfettiklerini, bunu çıkarmaya geldiklerini söylediler. O günden sonra tekrar ertesi gün geldiler. Ben bunları balık yemeye götürdüm. Akşam olunca da bunlar ellerinde ağzı kapalı bir toprak kap getirdiler. 45 milyon lira değerindeki bu eseri saklamamı kendilerinin yurt dışına çıkarak bu malzemeyi satıp para ile döneceklerini söylediler. Yol parası için benden 25 bin TL istediler. Kendilerine bu parayı verip yolcu ettim.

Aradan birkaç gün sonra tekrar arayıp Ankara'da bulunan danışmanına 10 bin lira daha çıkarmamı isteyince onu da PTT'den havale ettim. Daha sonra benden 35 bin lira daha talep ettiler, o parayı da gönderdim. Bundan sonra 19 bin 925 TL daha gönderdim. Ardından 4x4 bir araba getireceklerini, ancak gümrük vergisi olduğu için 60 bin liraya daha ihtiyaç olduğunu söylediler. 'Bu kadar parayı ben kaldıramam az da öteki arkadaşa yüklen' deyip göndermedim.

Son defasında benden 5 bin lira daha isteyince dolandırıldığımı anlayıp, 'ben zaten bu işe girdiğime pişman oldum' diyerek göndermeyeceğimi söyledim ve rest çektim. Bunlar telefonlarıma bakmamaya başladı. Ben ısrarla arayınca önce engellediler, ardından hattı iptal ettirdiler. Ben kabahatliyim, bende de suç var, akıntıya kapıldım. '45 milyonu 3 kişi bölüşeceğiz' deyince kandım" dedi.

"BU ÇETE ÇÖKERTİLSİN"

Dolandırıldığını anladıktan sonra kendisine emanet edilen sözde tarihi eser olan toprak kabın ağzını keskiyle açtığını anlatan Mehmet Duvar, içerisinden çıkan 3 heykelcikle polise başvurduğunu söyledi.

Adli sürecin istediği gibi gitmediğini ve elinin kolunun bağlandığını aktaran Duvar, "Ben paramı istemiyorum. O para gitti. Yılanın ağzına giren bir daha geri çıkmaz. Benim derdim, ben yandım başkası yanmasın. Bu çete çökertilsin. Dosya yeniden incelensin istiyorum" diye konuştu.

"ELİNDEKİ 25 BİN LİRAYI ALIP GİTMİŞLER"

Hayvan besleyip satarak kazandıkları ile arsa aldığını anlatan Mehmet Duvar'ın eşi Dudu Duvar ise, "Eşim 4 sene şoförlük etti, yattı hala yatıyor. Ben hayvan bakıp besleyip biriktirdiklerimle arsa almıştım. Antalya'dan ev almak için 4 arsa satıp parasını bankaya koymuştuk. 3 adam geldi bunu 'dedemin dedesinin dedesinden kalma hazine var' diye kandırıp bir gece toprak kazmaya götürdüler. Eline bir toprak tencere verip, elindeki 25 bin lirayı alıp gitmişler.

Sonra 'ver bakalım para, ver bakalım para' bundan ne var ne yok almışlar. En son küçük oğlumdan 50 bin lira isteyince çocukların haberi oldu, 'baba yapma, etme' diyerek engel oldular. Yoksa Antalya'da aldığımız evi de satıp onu da verecekti" dedi.

"3 SENEDİR AYRI OTURUYORUZ"

Olaydan sonra eşiyle aralarında tartışma çıktığını ve evden kovulduğunu söyleyen Dudu Duvar, "Biz 'para yollama' deyince kötü olduk. Birbirimizi yedik, ete para vermedik. Beni evden kovdu. Bir süre gittim 'malım var' diye mecbur döndüm. Şimdi ben üst katta, o alt katta, 3 senedir ayrı oturuyoruz, konuşmuyoruz. Sağ olsun çocuklarım bana bakıyor" diye konuştu.

"HAYRINI GÖRMESİNLER"

Giden paralarının geri gelmeyeceğini bildiğini söyleyen Dudu Duvar, kendilerini dolandıranlara "Allah'ından bulsunlar, hayrını görmesinler. Her şeyimiz vardı, şimdi yiyecek ekmeğe muhtaç olduk. Buna da şükür ne diyeyim. Yerinde sağ olsun başka diyeceğim yok" diyerek gözyaşı döktü.

EŞİYLE ESKİSİ GİBİ OLMAYI İSTİYOR

Yaşanan olayın ardından psikolojisinin ve aile huzurunun bozulduğunu söyleyen Mehmet Duvar, evinin önünde oturarak kendisini dolandıranların insafa gelip parayı getirecekleri günü bekliyor.

Duvar, 50 yıllık eşiyle yine eskisi gibi mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeyi hayal ediyor.









