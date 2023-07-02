Isparta'da drift atan sürücüye 20 bin 500 TL ceza kesildi Isparta’da cadde üzerinde drift atarak diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahsa, 28 bin 500 TL para cezası verildi. Aracı otoparka çekilen sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Son zamanlarda drift atarak diğer sürücülerin canını tahlikeye atanlara kesilen cezaların miktarı artmaya başladı. Cezaların caydırıcı olması beklenirken, Isparta Gülistan Mahallesi Gölcük Caddesi üzerinde yeni bir olay meydana geldi. Cadde üzerinde düğün konvoyunun geçisi sırasında drift atan bir sürücü, trafiği tehlikete soktu. Sürücü ehliyetsiz çıktı: 28 bin lira ceza verildi Drift attığı tespit edilen sürücü trafik ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve driftten 28 bin 500 TL para cezası uygulandı. Araç otoparka çekilerek trafikten men edildi.