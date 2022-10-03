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Isparta'da eşi tarafından vuralan Yadigar'ın katili yakalandı

Isparta'da eşi tarafından vuralan Yadigar'ın katili yakalandı

Büyükgökçeli köyünde, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan karı kocanın kavgası kanlı bitti. Eşi tarafından vurulan Yadiğar Işık hayatını kaybetti.