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    Isparta'da eşi tarafından vuralan Yadigar'ın katili yakalandı

    Büyükgökçeli köyünde, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan karı kocanın kavgası kanlı bitti. Eşi tarafından vurulan Yadiğar Işık hayatını kaybetti.
    • 03.10.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 11:55
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    Isparta'da eşi tarafından vuralan Yadigar'ın katili yakalandı

    Isparta'da dün saat akşam saatlerinde merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde, eşiyle tartışan adam dehşet saçtı.

    Ormanda bulunan ağılda 38 yaşındaki Yadiğar Işık, kocası 40 yaşındaki Sezer Işık ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Eşine silahla vurdu

    Tartışmanın alevlenmesiyle Sezer Işık, yanında bulunan tabancayla eşi Yadigar Işık'a ateş etti.

    Eşi tarafından vurulan Yadigar Işık, kanlar içinde yere yığıldı.

    Yaralı eş hayatını kaybetti

    Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Yadigar Işık, ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

    Yadigar Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Isparta da eşi tarafından vuralan Yadigar ın katili yakalandı #1

    Şüpheli eş yakalandı

    Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Sezer Işık'ın yakalanması için harekete geçti. Yürütülen geniş kapsamlı çalışmanın ardından Sezer Işık, Isparta-Eğirdir kara yolu mevkinde yakalanarak gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre, ifadesi için karakola götürülen Sezer Işık'ın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Isparta da eşi tarafından vuralan Yadigar ın katili yakalandı #2

    Isparta da eşi tarafından vuralan Yadigar ın katili yakalandı #3


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