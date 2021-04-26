Isparta'da eşiyle tartışan adam kendini bıçakladı

Isparta'da eşiyle tartışan sonrasında da sinir krizi geçiren Eyüp Ü., kendini bıçakladı.

Isparta'da dün gece saatlerinde eşiyle kavga eden Eyüp Ü., sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren eş, kendini bacağından yaraladı.

BIÇAKLA KENDİSİNİ YARALADI

İddiaya göre Eyüp Ü., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Melek Ü. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinir krizi geçiren Eyüp Ü., kendini bıçakla sağ bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.





SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Eyüp Ü.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Melek Ü. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis dairede detaylı inceleme yaptı.



