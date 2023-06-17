Isparta'da ev yangınında 1 kişi can verdi

AA
Isparta'nın Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde Şerife ve Nuhtu Cesur'a ait evde tüp patlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 kişi yaşamını yitirdi
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında sağlık ekipleri Şerife Cesur'un hayatını kaybettiğini belirledi, eşi Nuhtu Cesur'u ise hastaneye kaldırdı.
Şerife Cesur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nuhtu Cesur'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.