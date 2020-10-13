Kaldığı evde bıçaklı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Isparta'nın Anadolu Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu, evinde ölü bulundu.

Omzundan bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, olay sırasında evde olan aralarında Gamze Esgicioğlu’nun sevgilisinin de bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. emniyete götürüldü.

'NEFES ALAMIYORUM' DEDİ

Şüphelilerden H.B.’nin ilk ifadesinde Gamze Esgicioğlu’nun kendisine sarıldığını ve ‘nefes alamıyorum’ diyerek yere düştüğünü söylediği öğrenildi.

BİNAYA GİRİŞ ANLARI KAMERADA

Öte yandan, şüphelilerin Gamze Esgicioğlu ile birlikte gece 03.08’te bir otomobille binaya geldikleri görüntüler bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Isparta’da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü