Isparta'da gezmeye gidiyoruz diyerek geri dönmediler! Çevredeki vatandaş kayıp ilanlarından tanıdı 'Gezmeye gidiyoruz' diyerek evden ayrılıp, geri dönmeyen 2 genç, sosyal medyadan kayıp ilanını gören duyarlı bir vatandaşın dikkati ile kent merkezinde yemek yerken bulunup, polis ekiplerince ailelerine teslim edildi.

DHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Kumdanlı köyünde oturan lise öğrencileri Hüseyin Ş. ile Uğur A., 11 Eylül akşamı evlerine dönmeyince endişelenen aileleri aramaya başladı.

Telefonlarını kapatan 2 arkadaşın salı günü kent merkezinde görüldüğü haberini alan aileler, aramalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

Sosyal medya üzerinden çocuklarının kayıp olduğunu paylaşan aileler, polise de başvurdu.

Bir vatandaş gençleri fark etti

Bölgede aramalar sürerken, kayıp çocukların fotoğraflarını sosyal medyada gören duyarlı bir vatandaş, 2 arkadaşı Belediye İşhanı'ndaki bir iş yerinde yemek yerken fark etti.

Cep telefonu ile çocukların fotoğraflarını çeken vatandaş, kayıp ilanında yer alan irtibat numarasına gönderdi.

Aileler çocuklarını teslim aldı

Çocukların, kayıp olarak arananlar olduğunu teyit ettiren vatandaş, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu.

Polis, Hüseyin Ş. ve Uğur A.'nın bulundukları yere gitti. Önce ifadeleri alınan 2 çocuk, ardından ailelerine teslim edildi.

"Başlarına bir şey gelmeden bulundular."

Uğur A.'nın babası Yaşar A., "Allah herkesten razı olsun. Duyarlı vatandaşlarımızın dikkati sayesinde başlarına bir şey gelmeden bulundular. Üzerimden sanki tonlarca yük kalktı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)