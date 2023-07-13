Isparta'da gurbetçinin parasını dolandıran 3 zanlı tutuklandı Yalvaç ilçesinde bir gurbetçinin parasını, polis olduklarını söyleyerek dolandıran 3 zanlı tutuklandı. Ele geçirilen paralar sahibine teslim edildi.

AA

Emniyet güçleri dolandırıcılara göz açtırmamakta kararlı.

Fransa'dan tatil için memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine gelen 71 yşındaki Cengiz K'ye kendilerini telefonda polis olarak tanıtan 3 kişi, kandırdıkları gurbetçiden 387 bin lira ile 11 bin 485 avro aldı.

Bir süre sonra parasının dolandırıldığını anlayan Cengiz K. emniyete girerek şikayetçi oldu.

Dolandırıldığı tespit edildi

Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz K'nin parasının Şanlıurfa'dan gelen kişilerce dolandırıldığını tespit etti.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü, Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde şüphelilerden İ.A. ve A. E. Isparta'da otelde yakalandı.

Gözaltına alındılar

Diğer şüpheli H.H. Şanlıurfa yolundaki polis kontrol noktasında gözaltına alındı.

Ele geçirilen paralar sahibine teslim edildi.

3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.