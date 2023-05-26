Isparta'da hamile eşini öldüren katilin cezası belli oldu 2 aylık hamile 27 yaşındaki eşi Rabia Yılmaz'ı öldüren katil Ayhan Yılmaz'a, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası verildi.

DHA

Isparta'da 2022 yılı Haziran ayında Hızırbey Mahallesi'nde 42 yaşındaki Ayhan Yılmaz, geçimsizlik nedeniyle kendisini terk eden 2 aylık hamile eşi 27 yaşındaki Rabia Yılmaz ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti.

Burada çıkan kavgada Ayhan Yılmaz, eşi ile kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı tabancayla vurup, kaçtı. Rabia Yılmaz hayatını kaybederken, Ayfer Aydınlı ise başını sıyıran kurşunla yaralandı.

Geçen yıl 15 ve 18 Haziran tarihlerinde hakkında uzaklaştırma kararları verilen Ayhan Yılmaz ise 1 gün sonra polise teslim olup, tutuklandı.

Cezası belli oldu

Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'tasarlayarak eşini öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ateşli silah taşıma kanununa muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada Ayhan Yılmaz, son kez hakim karşısına çıktı.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl ceza

Duruşmaya sanık Ayhan Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti Ayhan Yılmaz'a 'tasarlayarak eşini öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesine hükmetti.

Cezasında indirim uygulanmayan Ayhan Yılmaz'a, kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'ya yönelik ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl, 'konut dokunulmazlığı ihlal' suçundan 1 yıl, 'ateşli silah taşıma kanununa muhalefet' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası daha verildi.

Haksız tahrik indirimi uygulanmadı

Duruşma sonrası açıklama yapan Rabia Yılmaz'ın ailesinin avukatı Erol Taslak, "'Eşi olan kadını tasarlayarak öldürmekten' dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasında haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Yasal ve takdiri indirim uygulanmadı. Toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına hükmedildi." dedi.

Avukat Erol Taslak, cezadan ailenin ve kendisinin memnun olduğunu belirterek, sanığın verilebilecek en yüksek cezayı aldığını söyledi.