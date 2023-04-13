DHA

Isparta’nın Hızırbey Mahallesi 1572'nci Sokak'taki inşaata gelen firma sahibi, 10 bin lira değerinde demirin çalındığını fark etti, durumu hemen polise bildirdi.

Polis, güvenlik görüntülerinden şüphelilerin kimliğini belirledi.

Çalarken dans etti

İncelemede; 2 şüphelinin elektrikli bisiklet ile inşaata geldiği, yarım ton demiri birkaç sefer yaparak çaldıkları tespit edildi.

Görüntülerde ayrıca 2 şüpheliden 1'inin önce ettiği, ardından demirleri alıp diğer kişiye tek tek verdiği anlar yer aldı.

Isparta'da inşaattan demir çalarken dans eden şüpheli yakalandı

18 yaşından küçük iki hırsız yakalandı

Polis, 18 yaşından küçük olan V.K. ile V.D.'yi yakaladı.

Dans eden şüphelinin de V.K. olduğu belirlendi.

'Hırsızlık' suçundan birçok kaydı bulunan 2 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Isparta'da inşaattan demir çalarken dans eden şüpheli yakalandı
Isparta'da inşaattan demir çalarken dans eden şüpheli yakalandı
Isparta'da inşaattan demir çalarken dans eden şüpheli yakalandı
Isparta'da inşaattan demir çalarken dans eden şüpheli yakalandı