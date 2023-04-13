Isparta'da inşaattan demir çalarken dans eden şüpheli yakalandı İnşaattan demir çalarken dans eden hırsız ve yanındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Birçok kaydı bulunan 2 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA Isparta’nın Hızırbey Mahallesi 1572'nci Sokak'taki inşaata gelen firma sahibi, 10 bin lira değerinde demirin çalındığını fark etti, durumu hemen polise bildirdi. Polis, güvenlik görüntülerinden şüphelilerin kimliğini belirledi. Çalarken dans etti İncelemede; 2 şüphelinin elektrikli bisiklet ile inşaata geldiği, yarım ton demiri birkaç sefer yaparak çaldıkları tespit edildi. Görüntülerde ayrıca 2 şüpheliden 1'inin önce dans ettiği, ardından demirleri alıp diğer kişiye tek tek verdiği anlar yer aldı. 18 yaşından küçük iki hırsız yakalandı Polis, 18 yaşından küçük olan V.K. ile V.D.'yi yakaladı. Dans eden şüphelinin de V.K. olduğu belirlendi. 'Hırsızlık' suçundan birçok kaydı bulunan 2 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.