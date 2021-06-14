Isparta’da, işçilerin kaldığı konteynerleri çalıp satan şahıs yakalandı

Hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerin çalınması üzerine ekipler harekete geçti. Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen şahıs, yapılan operasyon ile yakalandı.

Isparta Eğirdir’e bağlı Aşağı Gökdere köyünde, hidroelektrik santrali inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı 3 konteyner çalındı.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri olaya yönelik araştırmalar yaptı.

16 BİN 300 LİRAYA SATTI

Çalınan konteynerler, il merkezindeki Petek Sanayi Hurdacılar Sitesi'nde bulundu.

Konteynerlerin M.S. (36) isimli bir şahıs tarafından 16 bin 300 liraya satıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, Eğirdir'de oturan ve başka hırsızlık suçlarından da aranan şüpheliyi gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şahıs, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.