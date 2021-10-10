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- Isparta'da itfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü
Isparta'da itfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü
- İHA
- 10.10.2021 - 17:46
- Güncelleme : 10.10.2021 - 17:54
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde itfaiye eri olarak görev yapan 59 yaşındaki Yavuz Barlas, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Barlas için Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Törene Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.
RANDEVUSUNA SAAT KALA VEFAT ETTİ
Yavuz Barlas’ın 1 haftadır devam eden kalp rahatsızlığı için 11 Ekim tarihine kardiyoloji servisinden randevu aldığı öğrenildi.
Isparta'da itfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü VİDEO
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yıllardır olaylara gittiği itfaiye aracıyla getirilen Yavuz Barlas’ın cenazesi, mesai arkadaşlarının omuzlarında araçtan indirildi.
Mesai arkadaşlarından ve sevenlerinden helallik alınmasının ardından Barlas’ın cenazesi Dilara Camii’ne götürüldü. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Barlas, Akyol Mezarlığı’na defnedildi.