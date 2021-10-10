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Isparta'da itfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü

Isparta'da itfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü

Yaşamını yitiren itfaiye erinin 1 haftadır devam eden kalp rahatsızlığı için ise yarın kardiyolojiye randevu aldığı öğrenildi.