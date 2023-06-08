Isparta'da kamu çalışanı yalanı: 220 bin TL değerinde ziynet eşya çaldılar Kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırarak 220 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

İHA

Vatandaşları farklı vaadlerle dolandırarak ağlarına düşüren çeteler her geçen gün artıyor.

Dolandırıcıların en çok kullandığı yalan ise kamu çalışanı yalanı.

Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dolandırıcı ağlarına düşen vatandaşlar mağdur oluyor.

220 bin TL değerinde ziynet eşyası kaptırdı

Isparta’da 06 Haziran tarihinde N.G isimli yaşlı kadın “kendisini polis olarak tanıtan” kişilere inanarak yaklaşık 220 bin TL değerinde ziynet eşyasını kaptırdı.

Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi üzerine yapılan ihbar neticesinde H.A isimli şüpheli şahıs, olay yerinden kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlarında yardımıyla polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

2 şüpheli yakalandı

Devam eden çalışmalar neticesinde H.A ile birlikte hareket ettiği tespit edilen H.S isimli şüpheli şahıs da yakalandı.

Şüpheli şahıslar alınan ifadelerinde suçlarını kabul ederek, yaşlı kadının ziynet eşyaları geri teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.