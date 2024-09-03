Isparta'da kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Yalvaç ilçesinde Doğan Öztaş, çıkan kavgada kardeşi Ayhan Öztaş'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

DHA

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde Doğan Öztaş(45) ile kardeşi Ayhan Öztaş arasında iddiaya göre, geçmişteki bir husumet nedeniyle kavga çıktı. Büyüyen kavganın ardından Doğan Öztaş, pompalı tüfekle Ayhan Öztaş’a ateş açtı.

KARDEŞİ ÖLDÜ, AYIRMAK İSTEYEN BABA HAFİF YARALANDI

Ayhan Öztaş vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Kavgaya engel olmak isteyen baba Bayram Öztaş da hafif yaralandı. Ayhan Öztaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olaydan sonra kaçan Doğan Öztaş ise yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, daha önce tırpanla husumetlisini öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde bulunan Doğan Öztaş'ın, 2022 yılında pandemi nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)