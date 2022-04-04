Isparta’da kaza yapan otomobilin hız ibresi, 200 kilometrede takılı kaldı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Mete Çaylı bir traktöre, otomobile ve akülü motosiklete çarptı. Hurdaya dönen aracın hız ibresinin, 200 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Isparta’ya bağlı Yalvaç ilçesi Hüyüklü kasabası yolunda otomobili ile seyir halinde olan 33 yaşındaki Ali Mete Çaylı, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

İlk olarak yol kenarında park halinde bulunan traktöre, sonrasında bir otomobil ve bir akülü motosiklete çarpan otomobil, paramparça oldu.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin hız ibresinin 200 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ, AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Sürücü Ali Mete Çaylı hurdaya dönen otomobilin içinden ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Ali Mete Çaylı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.