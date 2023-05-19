Isparta'da KGYS kameralarına yansıyan kazalar Mart ve nisan aylarında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansırken, sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklanan kazalarda neyse ki ölen olmadı.

İHA Aşırı hız ve dikkatsizlik, kazaları da beraberinde getiriyor… Onlardan birkaçı Isparta'daki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı da, bu görüntüleri paylaşarak uyardı. Önüne geçen bisikletliye çarptı Mart ve nisan aylarında meydana gelen kazaların ilki Hızırbey Mahallesi’nde oldu. Hafif şekilde seyir halinde olan otomobil, önüne geçen bisikletli sürücüye çarptı. İkinci kaza ise SDÜ Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışığı fark ederek şerit değiştirmek istedi Tam tur dönmek isteyen minibüs, anayoldan gelen bir başka minibüsle çarpıştı. Üçüncü kazanın adresi İstanbul Caddesi… Seyir halinde olan otomobil, kırmızı ışığı fark ederek şerit değiştirmek istedi. Kayganlaşan yolda kazalar kaçınılmaz oldu Araç, önce kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, ardından geçmek istediği şeritte bulunan tıra vurdu. Adnan Menderes Bulvarı ve İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazaların yağış nedeni ile kayganlaşan yolda yaşanması da dikkatlerden kaçmadı.