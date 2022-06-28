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Isparta’da kocasıyla tartışan kadını, bir başkası vurdu

Isparta’da kocasıyla tartışan kadını, bir başkası vurdu

22 yaşındaki mevsimlik işçi kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi ile tartıştıktan sonra yanlarına gelen şüpheli tarafından tabancayla vuruldu. Kadın ağır yaralanırken, kaçan 2 şüpheli de yakalandı.