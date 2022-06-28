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- Isparta’da kocasıyla tartışan kadını, bir başkası vurdu
Isparta’da kocasıyla tartışan kadını, bir başkası vurdu
22 yaşındaki mevsimlik işçi kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi ile tartıştıktan sonra yanlarına gelen şüpheli tarafından tabancayla vuruldu. Kadın ağır yaralanırken, kaçan 2 şüpheli de yakalandı.
- 28.06.2022 - 10:17
- Güncelleme : 28.06.2022 - 11:05
Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Garip köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Özlem Ö. (22) ile boşanma aşamasındaki eşi A.Ö. arasında, dün bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sonrası çiftin yanına gelen Y.B., Özlem Ö.'ye tabancayla ateş açtı.
Özlem Ö. ağır yaralanırken, A.Ö. ile Y.B. ise kaçtı.
Durumu kritik
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Özlem Ö., ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Özlem Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
2 şüpheli yakalandı
DHA’nın haberine göre A.Ö. ve Y.B., Afyonkarahisar'da durdurulan araçta yakalanarak, gözaltına alındı.