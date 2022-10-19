Güneyce köyünde azalan nüfusla birlikte köy okulunda 2 öğrenci kaldı. Muhtar Yaşar Korkmaz, devletin 1 öğrenci bile olsa köyde okul açtığını söyledi.

Isparta’nın merkeze bağlı Güneyce köyünde, nüfusun azalmasıyla birlikte kökü 1970'li yıllara dayanan tek katlı ve tek sınıflı Güneyce İlkokulu'nda da öğrenci sayısı, her geçen gün azaldı.

Köyde yaşayanların sayısı 330’a kadar düştü. Okul ise 2022- 2023 öğretim ve öğretim yılına 2 öğrenci ile başladı.

DHA’nın haberine göre; bu yıl okula başlayan Fatma Gülsüm Yavuz ile 4'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Karaboğa, aynı sınıfta birlikte ders görmeye başladı.

Bir sınıfta 2 sıra

Sınıf girişine '1-A' ve '4-A' yazıldı. Tek sınıfta, yan yana konulan 2 sırada oturan Fatma Gülsüm ve Nisanur, köye atanan ilkokul öğretmeni ile ders yapıyor.

Teneffüslerde ise bahçedeki oyun parkında oynayan Fatma Gülsüm ve Nisanur, okula beraber gelip gidiyor.

Isparta'da, köy okulunda 2 öğrenci kaldı ViDEO

“Devletimiz her zaman milletinin yanında”

Güneyce köyü muhtarı Yaşar Korkmaz, daha önceleri 100'e yakın öğrencinin bulunduğu okulda, şu anda 2 kişi ile eğitimin devam ettiğini, devletin 1 öğrenci olsa bile köyde okul açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bunun için mutlu ve gururluyuz. Devletimiz her zaman milletinin yanında. Bir öğretmenimiz ve okulda bir de görevli personelimiz var. Eğitim- öğretim yılı başlamadan okulumuzun badanası ve tamiratları yapıldı. Şu anda biri 1'inci sınıf ve diğeri 4'üncü sınıf öğrencimiz var. Aslında okul açılmasına yakın 5 öğrenci vardı. Ancak 3 kardeş annelerinin vefatı nedeniyle Isparta merkeze götürüldü. Böylece en son 2 öğrenciye düştük. İnşallah gelecek yıla 2 öğrencimiz daha okula başlayacak. Devamını sürdürürüz. Devletimize de bu konuda teşekkür ederiz.”





Köydeki öğrencilerin şehirdekiler ile aynı imkana sahip olduğunu vurgulayan Korkmaz, köyde ortaokul ve lise öğrencilerinin de bulunduğunu, ancak onların taşımalı eğitimle merkeze gittiklerini sözlerine ekledi.

Korkmaz, Isparta Valisi Aydın Baruş'un da köyü ziyaret ettiğini belirterek öğrencilerle sohbet ettiğini, ihtiyaçlar konusunda talimat verdiğini söyledi.

Muhtar Yaşar Korkmaz, okulda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Köy Yaşam Merkezi'nin de kurulduğunu, halkın katılımıyla etkinlikler yapıldığını aktardı.