Isparta'da kümese giren köpekler tavukları telef etti

Sav kasabasında tavuk yetiştirilen bir kümese, başıboş iki sokak köpeği saldırdı. Tavuklar telef olurken, köpekler sopa ile kovalandı.

Isparta’nın Sav kasabasında tavuk işiyle uğraşan vatandaşın kümesine 2 tane sokak köpeği girdi.

19 tane tavuk bulunan kümese giren köpekler 2 tavuğu öldürürken 1 horozu da yaraladı. Komşusunun kümesine köpek girdiğini gören Ayşe Işık ise eline sopa alarak sokak köpeklerini kovaladı.

"ÖNCEDEN KÖPEKLERİ SEVERDİM"

10 yaşındaki Mustafa Fatih Altuğ önceden köpekleri çok sevdiğini belirtirken, artık köpeklerden korktuğunu söyledi. Altuğ “Eskiden köpekleri çok seviyordum ama geçenlerde beni pitbull cinsi bir köpek kovaladıktan sonra köpeklerden korkmaya başladım, dün de sahipsiz köpekler kümesimize girdi 2 tavuğumuzu öldürdü 1 tane de horozumuzu yaraladı. Köpeklerden iyice korkmaya başladım” dedi.

"MAHALLELİ OLARAK YARDIM İSTİYORUZ, ÇOK BAŞIBOŞ KÖPEK VAR"

Komşusunun kümesine giren 2 tane sokak köpeğini kovalamak için tek başına kümese giren Ayşe Işık ise, “Mahallemizde çok sahipsiz köpek var dün komşumuzun kümesine giren köpekleri kovaladım ama 2 tane tavuğu öldürmüşler. Mahalle sakinleri olarak yardım istiyoruz çok sayıda başıboş gezen köpek var. Korkumdan kendi kümesimdeki tavukları salamıyorum, buna bir çare bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.