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    Isparta'da motosiklet kazası: Genç sürücü can verdi

    Atabey ilçe girişinde reflüje çarpan motosikletli, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 28.11.2022 - 09:23
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    Isparta'da motosiklet kazası: Genç sürücü can verdi

    Isparta'nın Atabey ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Yolda motosikleti ile ilerleyen 22 yaşındaki Murat Ertümen, ilçe girişinde reflüje çarptı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

    Olay yerinde can verdi

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Ertümen’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Genç sürücünün cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Isparta da motosiklet kazası: Genç sürücü can verdi #1


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