Isparta'da oğlunun boğulduğunu düşünen baba karşısında görünce sevinç gözyaşları döktü Eğirdir Gölü'nde gözden kaybolmasının ardından boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında başka bir sahilde bulunup babasına teslim edilirken baba öldüğünü düşündüğü oğlunu görünce heyecandan ağladı.

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İHA

Yaz mevsiminin kavurucu etkileri devam ediyor...

Sıcak havaların etkisini gösterdiği yurtta vatandaşlar serinlenlemek için farklı etkinlikler yapıyor.

Öte yandan binlerce vatandaş ise sıcak havalar karşı göl ve denizlerde serinlemeye çalışıyor.

Yüzme bilmeyen ve dikkatsiz yüzücüler ise boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Babası boğulduğunu düşündü

Isparta Eğirdir Gölü'nde dün saat 15.00 sıralarında babasıyla birlikte gelen Yusuf Y. Ö., serinlemek için göle girdi.

Yusuf Yiğit bir süre gölde yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Çocuğunun gölde olmadığını fark eden baba Murat Özen, oğlunun boğulduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Çocuğun yüzdüğü fark edildi

Olay yerine gelen emniyet ekipleri, Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri ve gönüllü vatandaşlar 14 yaşındaki Yusuf Y.Ö.'yü bulmak için arama çalışmaları yürüttü.

Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yazla Mahallesi'ndeki sahilleri aradığı sırada Yusuf Y. Ö.'nün Eğirdir Askeri Yazlık Gazino sahilinde yüzdüğünü fark etti.

Gölden çıkarılan çocuk, ilk göle girdiği sahile polis tarafından yürüyerek getirildi.

Baba oğlunu görünce heyecanlandı

Oğlunun boğulduğunu sanan baba Murat Özen onu görünce heyecanla oğluna sarıldı.

Gözyaşlarını tutamayan baba Özen, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Eğirdir Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kaydedildi

Yaşanılan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.