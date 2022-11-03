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    Isparta'da öğrenci yurduna gelen adam bir kişiyi baltayla kovaladı

    Kız öğrenci yurduna gelerek eşinin rahatsız edildiğini iddia eden adamın, içeri alınmayınca çevredekileri baltayla kovaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
    • 03.11.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 13:49
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    Isparta'da öğrenci yurduna gelen adam bir kişiyi baltayla kovaladı

    Isparta'da üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurduna gelen O.T., dehşetin eşiğinden döndü.

    Kız öğrenci yurduna gelen O.T., bir görevlinin eşini rahatsız ettiğini öne sürerek aşçı İ.Ö. ile görüşmek istediğini söyledi.

    Ana kapıdan içeri alınmayan O.T., aracına gidip aldığı satırla geri döndü.

    Satırla kovaladı

    Kapıdan zorla içeri giren O.T., kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyi satırla kovalamaya başladı.

    Yurt yerleşkesi içinde öğrencilerin bağrışmaları arasında yaşanan olaya güvenlik görevlileri müdahale etti.

    Isparta'da kız öğrenci yurdunda satırlı kovalamaca kamerada VİDEO

    Saldırgan gözaltına alındı

    İhbar üzerine yurda polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerinin ikna ederek uzaklaştırdığı O.T., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Olayda yaralananın olmazken, O.T.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    O anlar kayıt altına alındı

    Saldırganın o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    "Sabaha çıkartmam seni"

    DHA'nın haberine göre, çevredeki öğrencilerin korkuyla bağırdığı olaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, "Sabaha çıkartmam seni. Sabah görmeyeceğim seni." diye bağrışlar duyuldu.

    Isparta da öğrenci yurduna gelen adam bir kişiyi baltayla kovaladı #1

    Isparta da öğrenci yurduna gelen adam bir kişiyi baltayla kovaladı #2

    Isparta da öğrenci yurduna gelen adam bir kişiyi baltayla kovaladı #3

    Isparta da öğrenci yurduna gelen adam bir kişiyi baltayla kovaladı #4

    Isparta da öğrenci yurduna gelen adam bir kişiyi baltayla kovaladı #5


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