Isparta'da öğrenci yurduna gelen adam bir kişiyi baltayla kovaladı

Kız öğrenci yurduna gelerek eşinin rahatsız edildiğini iddia eden adamın, içeri alınmayınca çevredekileri baltayla kovaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Isparta'da üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurduna gelen O.T., dehşetin eşiğinden döndü.

Kız öğrenci yurduna gelen O.T., bir görevlinin eşini rahatsız ettiğini öne sürerek aşçı İ.Ö. ile görüşmek istediğini söyledi.

Ana kapıdan içeri alınmayan O.T., aracına gidip aldığı satırla geri döndü.

Satırla kovaladı

Kapıdan zorla içeri giren O.T., kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyi satırla kovalamaya başladı.

Yurt yerleşkesi içinde öğrencilerin bağrışmaları arasında yaşanan olaya güvenlik görevlileri müdahale etti.

Isparta'da kız öğrenci yurdunda satırlı kovalamaca kamerada VİDEO

Saldırgan gözaltına alındı

İhbar üzerine yurda polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerinin ikna ederek uzaklaştırdığı O.T., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayda yaralananın olmazken, O.T.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

O anlar kayıt altına alındı

Saldırganın o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Sabaha çıkartmam seni"

DHA'nın haberine göre, çevredeki öğrencilerin korkuyla bağırdığı olaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, "Sabaha çıkartmam seni. Sabah görmeyeceğim seni." diye bağrışlar duyuldu.





