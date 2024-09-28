Isparta'da öğrencilerin kimlik bilgilerini bahis sitelerinde kullanan 5 kişi gözaltına alındı Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların Isparta’da öğrenim gören öğrencilerden para karşılığı kimlik bilgilerini topladığını tespit etmesi sonrası operasyon düzenledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yasa dışı bahis ile mücadele sürüyor...

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şahıslarca Isparta’da öğrenim gören öğrencilerden para karşılığı kimlik bilgilerinin toplandığı ve bu kimlik bilgileriyle hesap açılarak yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığını belirledi.

Bu kapsamda ekipler, Isparta, Aydın, Mersin ve Mardin’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

4'Ü ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Operasyonlarda, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince olayı gerçekleştirdikleri belirlenen H.M.D., T.G., H.Ö., M.D. ve F.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)