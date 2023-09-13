İHA

Türkiye'deki orman yangınları endişe oluşturmaya devam ediyor.

Yangın haberi bu kez Isparta'dan geldi.

Yangın, Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü Aktaşlıbunar mevkiinde çıktı.

Ekipler müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan orman yangınına 3 arazöz, 24 personel ve 3 pikap sevk edildi.

Isparta'da orman yangını! 5 dekar zarar gördü...
Isparta'da orman yangını! 5 dekar zarar gördü...

5 dekar alan zarar gördü

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 5 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)