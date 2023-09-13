Isparta'da orman yangını! 5 dekar zarar gördü...

İHA
Türkiye'deki orman yangınları endişe oluşturmaya devam ediyor.
Yangın haberi bu kez Isparta'dan geldi.
Yangın, Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü Aktaşlıbunar mevkiinde çıktı.
Ekipler müdahale etti
Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan orman yangınına 3 arazöz, 24 personel ve 3 pikap sevk edildi.
5 dekar alan zarar gördü
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Öte yandan bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 5 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)