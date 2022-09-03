Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.777
-2.05%
BTXN Coin
4.91
7.67%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Isparta'da orman yangını çıktı

    Akkeçili köyü Çam Dağı mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • 03.09.2022 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta'da orman yangını çıktı

    Isparta'da ormanlık alan alevlere teslim oldu.

    Senirkent Akkeçili köyü Çam Dağı bölgesinde orman yangını çıktı.

    Bilinmeyen nedenle saat 12.00 sularında başlayan yangına ekipler yetişti.

    Adrese yönelen ekipler, havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi.

    Alevlerle mücadele sürüyor

    DHA'nın aktarımına göre, yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personelle müdahale devam ediliyor.

    Isparta da orman yangını çıktı #1

    Isparta da orman yangını çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    TFF saldırganının ilk ifadesi: Çok pişmanım
    Futbol

    TFF saldırganının ilk ifadesi: Çok pişmanım

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Didem Soydan'ın bikinili pozları yürek hoplattı! 'Bu fizik gerçek mi'
    Medya

    Didem Soydan'ın bikinili pozları yürek hoplattı! 'Bu fizik gerçek mi'

    Görüş Bildir