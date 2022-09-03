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Isparta'da orman yangını çıktı
Akkeçili köyü Çam Dağı mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
- 03.09.2022 - 15:07
Isparta'da ormanlık alan alevlere teslim oldu.
Senirkent Akkeçili köyü Çam Dağı bölgesinde orman yangını çıktı.
Bilinmeyen nedenle saat 12.00 sularında başlayan yangına ekipler yetişti.
Adrese yönelen ekipler, havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi.
Alevlerle mücadele sürüyor
DHA'nın aktarımına göre, yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personelle müdahale devam ediliyor.