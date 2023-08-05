İHA

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır bölgesinde bulunan bir otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte bölgeye Sütçüler İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alındı

Olay yerinde bulunan vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta’da otluk alanda yangın