Isparta’da otluk alanda yangın Isparta’da otluk alanda çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.

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İHA

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır bölgesinde bulunan bir otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte bölgeye Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alındı

Olay yerinde bulunan vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.