Isparta'da otobüs şoförü fenalaşan genç kızı hastaneye yetiştirdi Isparta'da halk otobüsünde fenalaşan üniversite öğrencisi genç kızın otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildiği anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Isparya'da Çünür Mahallesi ile Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu arasında sefer yapan yapan otobüse arkadaşları ile birlikte binen üniversite öğrencisi Rabia Cin (22) fenalaşarak yere düştü.

Genç kıza ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları ve otobüsteki diğer yolcular yaptı.

Hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü Mehmet Özçelik, hiçbir durakta durmadan öğrenciyi bir özel hastanenin acil servisine ulaştırdı.

Yaşananlar otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde öğrencinin seyir halinde olan otobüsün içerisinde arkadaşı ile ayakta sohbet ettiği daha sonra yere düştüğü ve arkadaşı ve diğer yolcuların müdahale ettiği anlar yer aldı.

Durumu iyi

Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)